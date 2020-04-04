Брестское "Динамо" проиграло футболистам "Славии" в матче чемпионата Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" неожиданно проиграли мозырской "Славии" со счетом 1:2 в поединке 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине домашней встречи с мозырской "Славией" брестчане имели несклько возможностей открыть счет, но мяч в ворота не попал. После перерыва дела у хозяев пошли еще хуже: на 64-й минуте игры опытный полузащитник мозырян Андрей Чухлей с пенальти открыл счет, а еще через 14 минут Александр Котляров удвоил результат. Брестчане приложили максимум усилий, чтобы спасти игру, и на 85-й минуте сократили разрыв после автогола защитника гостей Игоря Тимонюка. В компенсированное время динамовский форвард Михаил Гордейчук имел два отличных момента сравнять счет, но не попал в ворота из выгоднейших положений. Для "Славии" это вторая громкая виктория подряд - в прошлом туре мозыряне одержали домашнюю волевую победу над 15-кратным чемпионом страны борисовским БАТЭ с результатом 2:1.

Борисовчане сегодня добыли свои первые очки, одолев у себя дома дебютанта высшей лиги брестский "Рух" с минимальным перевесом 1:0. Солигорский "Шахтер" у себя дома сыграл вничью с гродненским "Неманом" - 0:0.

Результаты пятничных встреч 3-го тура: "Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Городея" - 0:1.

Заключительные поединки состоятся 5 апреля: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Минск", "Смолевичи" - "Витебск", "Ислочь" (Минский район) - "Слуцк".

Положение в группе лидеров: "Минск" - 6 очков (2 матча), "Энергетик-БГУ" - 6 (2), "Ислочь" - 6 (2), "Славия" - 6 (3), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3).-0-