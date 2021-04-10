Брестское и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном поединке 4-го тура футбольного чемпионата Беларуси брестское и минсккое "Динамо" не выявили победителя - ничья 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовское дерби началось с атак гостей и на 15-й минуте встречи бывший игрок брестчан Сергей Кисляк открыл счет. Минимальное преимущество минчан держалось до середины второй половины матча, когда Станислав Беленький восстановил паритет. Сравняв результат, хозяева усилили натиск, заставив соперников обороняться. На 76-й минуте после удаления Александра Селявы гости остались в меньшинстве, но не позволили брестчанам добиться успеха. Более того, на последней минуте подопечные Леонида Кучука даже могли вырвать победу, но после опснейшего удара Никиты Наумова мяч отразил голкипер брестской дружины Роман Степанов.

Также сегодня футболисты "Слуцка" добились первой виктории в нынешнем первенстве, выиграв на своем поле у бронзового призера прошлого чемпионата жодинского "Торпедо-БелАЗа" со счетом 2:0. Брестский "Рух" обыграл в гостях "Ислочь" из Минского района с результатом 1:0. Вчера в стартовом матче этого тура дебютант высшей лиги речицкий "Спутник" одержал первую победу, одолев в Минске столичный "Энергетик-БГУ" с минимальным перевесом 1:0.

Заключительные встречи 4-го тура пройдут 11 апреля. Лидер турнира "Шахтер" примет в Солигорске гостей из "Сморгони". Футболисты "Минска" сыграют на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная "Славия" встретится с "Витебском", а "Гомель" у себя дома будет соперничать с гродненским "Неманом".

Положение команд: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 8, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Ислочь" - 6, "Энергетик-БГУ" - 4, "Гомель" - 4, "Минск" - 4, "Слуцк" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Витебск" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер"), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.-0-