Британские яхтсменки выиграли золото Олимпиады в классе 470

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийской парусной регате сегодня разыгран последний комплект наград. Призеры определились в классе яхт 470 среди женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

После медальной гонки на высшую ступень олимпийского пьедестала почета поднялись британские спортсменки Ханна Миллз и Эйлид Макинтайр, на второй позиции польский дуэт Агнешка Скржипулец / Иоланта Огар, третье место заняли француженки Алоиз Ретона и Камилла Лекуантр.

У мужчин в этом классе яхт олимпийское золото завоевали австралийцы Мэтью Белчер и Уилл Райан, серебряными призерами главных стартов четырехлетия стали шведы Антон Дольберг и Фредрик Бергстрем, бронза досталась испанцам Хорди Ксаммару и Николасу Родригесу Гарсия-Пасу.

Белорусские представители парусного спорта не смогли поспорить за олимпийские награды в своих классах. Никита Циркун (RS:X) занял 18-е итоговое место, а Татьяна Дроздовская ("Лазер-Радиал") оказалась на 21-й позиции в итоговом протоколе соревнований.-0-