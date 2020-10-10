Британский гонщик Алекс Доусетт выиграл восьмой этап "Джиро д'Италия-2020"

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель велокоманды Israel Start-Up Nation, британец Алекс Доусетт выиграл восьмой этап "Джиро д'Италия-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.
200 км дистанцию между городами Джовинаццо и Вьесте победитель преодолел за 4 часа 50 мин.9 сек. Вторым финишировал итальянец Сальваторе Пуччо из INEOS. Третье место занял еще один британец Мэттью Холмс из Lotto.
В генеральной классификации продолжает занимать лидирующую позицию португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step с общим временем 29 часов 52 мин. 34 сек.
Второе место держит за собой испанец Пельо Бильбао. Представитель Bahrain-McLaren отстает от обладателя розовой майки лидера на 43 секунды. Вилко Келдерман из Нидерландов, выступающий за Sunweb проигрывает Жоау Алмейде 48 секунд. -0-