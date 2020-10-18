Британский велогонщик Тео Гэйган Харт выиграл 15-й этап "Джиро Д' Италия-2020"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Британский велогонщик Тео Гэйган Харт, выступающий за команду INEOS выиграл 15-й этап "Джиро Д' Италия-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Расстояние в 185 км от авиабазы Ривольто до Пьянкавалло триумфатор проехал за 4 часа 58 мин. 52 сек. Вторым, с отставанием от британца на две секунды финишировал нидерландский гонщик из Sunweb Вилько Кельдерман. Третьим к финишу приехал еще один представитель Sunweb Джей Хиндли из Австралии. Он уступил Тео Гэйгану Харту четыре секунды.

В генеральной классификации продолжает лидировать представитель Deceuninck - Quick Step Жоао Алмейда из Португалии. Его время – 59 часов 27 мин. 38 сек. Занимающий второе место Вилько Кельдерман уступает обладателю розовой майки лидера 15 секунд. На третье место вышел австралиец Джей Хиндли. Его от Жоао Алмейды отделяют 2 мин. 56 сек. -0-