Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов

В Parimatch стартовал проект "Эксперты", в котором знатоки спорта помогут сориентироваться в мире ставок и выбрать потенциально победный исход. Экспертами Parimatch стали известные спортсмены, тренеры и специалисты: Виталий Кутузов, Сергей Гуренко, Алексей Калюжный и загадочная Зайка.

Сергей Гуренко, поигравший в Италии, Испании и России, зарекомендовавший себя в качестве авторитетного футбольного тренера, возьмет на себя экспертизу чемпионатов Беларуси, России, английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и еврокубков.

– Parimatch – одна из ведущих мировых букмекерских компаний. Участвовать в проекте мне интересно. Официально прогнозы я никогда не делал, но, когда готовишься к матчам как тренер, конечно, формируешь определенный взгляд на предстоящие поединки. Футболисты часто спорят, иногда мы, тренеры, тоже высказываем свое мнение. У профессиональных футболистов в контрактах прописано, что делать ставки запрещено. Я этим никогда не занимался. Сейчас интересуюсь чемпионатами Беларуси и России, выборочно смотрю матчи английской Премьер-лиги, Серии А и еврокубков. Надеюсь, мои прогнозы на эти турниры будут сбываться, – сказал Сергей Гуренко.

Алексей Калюжный, игравший в Континентальной хоккейной лиге и сборной Беларуси, займется прогнозами на КХЛ и НХЛ.

— Интересно попробовать свои силы в роли эксперта Parimatch. Прежде всего в плане того, насколько мои прогнозы будут сбываться, насколько мои ожидания будут совпадать с итоговыми результатами. Я пристально слежу за КХЛ, интересуюсь всеми командами лиги. Наблюдаю за Экстралигой, но, признаюсь, по ней нет такого большого объема информации, как по КХЛ, чтобы заниматься подробным прогнозированием. Конечно, жду старта НХЛ. Раньше выдавать прогнозы для букмекеров не приходилось, но пытался угадывать в шутку исходы матчей в компании друзей, — рассказал о своей роли эксперта Алексей Калюжный.

Виталий Кутузов, который стал лидером БАТЭ, перешел в "Милан" и остался в Италии, поделится знаниями Серии А и составит прогнозы на еврокубки.

– Конечно, все любители спорта пытались хотя бы раз спрогнозировать результат матча, когда болеешь за любимую команду. Что ее ждет? Какие трудности могут возникнуть? Поэтому любой болельщик анализирует соперников, так же делаю и я. В первую очередь, мне интересно проверить свой скилл и предугадать, что ты можешь увидеть на поле в этот день. За прогнозами ко мне часто обращаются – журналисты, телеканалы, простые болельщики. Такой запрос есть, и он очень популярен. Особенно когда играют две команды, в которых я выступал. Я такие матчи называю "мои дерби".

Спрогнозировать итальянский футбол не так легко, но пробовать нужно, особенно если досконально изучить все возможности команд, последние результаты, проанализировать лазарет. Я в последнее время больше смотрю низшие лиги, где есть хорошие молодежные команды, – мне интересна селекция. Но есть большие матчи, которые нельзя не посмотреть, особенно в хорошей компании. Мне интересны Лига чемпионов и Лига Европы — это противостояния разных школ, разных стилей. Серию А интересно смотреть, потому что я знаю этот турнир. У меня много знакомых, близких людей, которые работают в разных клубных структурах. Остались футболисты, с которыми я играл. Поэтому Серия А вызывает у меня даже ностальгические чувства, — прокомментировал предстоящие задачи Виталий Кутузов.

Очаровательная эксперт Зайка, которая отлично знает спорт, станет путеводителем в теннисе, гандболе, волейболе, баскетболе и других видах спорта.

— Спортом я интересуюсь давно и хорошо в нем разбираюсь. Будет интересно проверить себя в качестве эксперта и прогнозиста. Часто у меня спрашивают, как закончится тот или иной матч, – мне приходилось давать советы, но детальными и подробными прогнозами их трудно назвать. С нетерпением жду возможности получить новый опыт в команде профессионалов вместе с Parimatch. Уступая главные роли знатоков футбола и хоккея нашим авторитетным экспертам, я помогу болельщикам сориентироваться в остальных игровых видах спорта и, конечно, теннисе, которому уделяю особое внимание, — поделилась ожиданиями Зайка, которая останется инкогнито до завершения проекта.

Эксперты Parimatch помогут болельщикам расставить приоритеты в событиях, их исходах и вариациях, а также научат делать ставки на спорт обдуманно и ответственно.

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