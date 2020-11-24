Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 ноября 2020
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:45 Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на должность премьера В мире
15:36 Масейков: спортсмены своим обращением хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране Спорт
15:24 Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе В мире
15:19 Минчанин взламывал и продавал учетные записи пользователей Происшествия
15:14 КГБ завершил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка Происшествия
15:03 Израиль намерен укреплять культурные связи с Беларусью - посол Политика
15:00 Беларусь и Калужская область подписали программу сотрудничества на 2021-2023 годы Общество
15:00 ФОТОФАКТ: Сбор хлопка в Иране Калейдоскоп
14:53 Бессимптомные носители коронавируса заразны в течение одной-двух недель - ВОЗ Общество
14:45 Парикмахер из Украины приторговывал в Бресте наркотиками Происшествия
14:37 Посол Израиля уверен, что проблема отказов белорусам во въезде будет разрешена Политика
14:35 Мининформ большинство своих конкурсов передаст другим ведомствам - Легкий Общество
14:33 Захвативший в заложники шестерых детей петербуржец не состоит на учете в полиции В мире
14:28 Легкий: региональные власти должны больше участвовать в финансовой поддержке СМИ Общество
14:18 В Бобруйске пенсионерка лишилась более 7 тыс. евро после разговора с лжесотрудником банка Происшествия
14:10 В Москве внедорожник вылетел на тротуар и сбил пешеходов В мире
14:08 Гигин: используя ту или иную символику, нужно не выдумывать, а опираться на аргументацию и факты Общество
14:04 Иностранные специалисты дистанционно обучаются в Беларуси защите от химического оружия Общество
14:03 ВОЗ: нужно обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники Общество
14:02 Марзалюк: выбирая тот или иной символ, мы должны знать, что за ним стоит Общество
14:01 В Светлогорске 17-летняя девушка внезапно вышла на проезжую часть и попала под машину Происшествия
14:00 В Барановичах осудили бывшего сотрудника военкомата Происшествия
14:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19 Общество
14:00 Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов Спорт
13:57 Житель Петербурга захватил в заложники шестерых детей В мире
13:57 Внешнеторговая палата Казахстана предлагает организовать в Беларуси свое представительство Экономика
13:55 Меры по борьбе с коронавирусом снижают циркуляцию вирусов гриппа - ВОЗ В мире
13:54 Более 4 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в ноябре в Европейском регионе ВОЗ В мире
13:54 Беларусь готова активизировать экономическое сотрудничество с Намибией Президент
13:39 Данилович: фактически ничего позитивного за БЧБ-флагом не стоит Общество
Все новости
Все новости
Спорт
24 ноября 2020, 14:00

Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов

В Parimatch стартовал проект "Эксперты", в котором знатоки спорта помогут сориентироваться в мире ставок и выбрать потенциально победный исход. Экспертами Parimatch стали известные спортсмены, тренеры и специалисты: Виталий Кутузов, Сергей Гуренко, Алексей Калюжный и загадочная Зайка.

Сергей Гуренко, поигравший в Италии, Испании и России, зарекомендовавший себя в качестве авторитетного футбольного тренера, возьмет на себя экспертизу чемпионатов Беларуси, России, английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и еврокубков.

– Parimatch – одна из ведущих мировых букмекерских компаний. Участвовать в проекте мне интересно. Официально прогнозы я никогда не делал, но, когда готовишься к матчам как тренер, конечно, формируешь определенный взгляд на предстоящие поединки. Футболисты часто спорят, иногда мы, тренеры, тоже высказываем свое мнение. У профессиональных футболистов в контрактах прописано, что делать ставки запрещено. Я этим никогда не занимался. Сейчас интересуюсь чемпионатами Беларуси и России, выборочно смотрю матчи английской Премьер-лиги, Серии А и еврокубков. Надеюсь, мои прогнозы на эти турниры будут сбываться, – сказал Сергей Гуренко.

Алексей Калюжный, игравший в Континентальной хоккейной лиге и сборной Беларуси, займется прогнозами на КХЛ и НХЛ.

— Интересно попробовать свои силы в роли эксперта Parimatch. Прежде всего в плане того, насколько мои прогнозы будут сбываться, насколько мои ожидания будут совпадать с итоговыми результатами. Я пристально слежу за КХЛ, интересуюсь всеми командами лиги. Наблюдаю за Экстралигой, но, признаюсь, по ней нет такого большого объема информации, как по КХЛ, чтобы заниматься подробным прогнозированием. Конечно, жду старта НХЛ. Раньше выдавать прогнозы для букмекеров не приходилось, но пытался угадывать в шутку исходы матчей в компании друзей, — рассказал о своей роли эксперта Алексей Калюжный.

Виталий Кутузов, который стал лидером БАТЭ, перешел в "Милан" и остался в Италии, поделится знаниями Серии А и составит прогнозы на еврокубки.

– Конечно, все любители спорта пытались хотя бы раз спрогнозировать результат матча, когда болеешь за любимую команду. Что ее ждет? Какие трудности могут возникнуть? Поэтому любой болельщик анализирует соперников, так же делаю и я. В первую очередь, мне интересно проверить свой скилл и предугадать, что ты можешь увидеть на поле в этот день. За прогнозами ко мне часто обращаются – журналисты, телеканалы, простые болельщики. Такой запрос есть, и он очень популярен. Особенно когда играют две команды, в которых я выступал. Я такие матчи называю "мои дерби".

Спрогнозировать итальянский футбол не так легко, но пробовать нужно, особенно если досконально изучить все возможности команд, последние результаты, проанализировать лазарет. Я в последнее время больше смотрю низшие лиги, где есть хорошие молодежные команды, – мне интересна селекция. Но есть большие матчи, которые нельзя не посмотреть, особенно в хорошей компании. Мне интересны Лига чемпионов и Лига Европы — это противостояния разных школ, разных стилей. Серию А интересно смотреть, потому что я знаю этот турнир. У меня много знакомых, близких людей, которые работают в разных клубных структурах. Остались футболисты, с которыми я играл. Поэтому Серия А вызывает у меня даже ностальгические чувства, — прокомментировал предстоящие задачи Виталий Кутузов.

Очаровательная эксперт Зайка, которая отлично знает спорт, станет путеводителем в теннисе, гандболе, волейболе, баскетболе и других видах спорта.

— Спортом я интересуюсь давно и хорошо в нем разбираюсь. Будет интересно проверить себя в качестве эксперта и прогнозиста. Часто у меня спрашивают, как закончится тот или иной матч, – мне приходилось давать советы, но детальными и подробными прогнозами их трудно назвать. С нетерпением жду возможности получить новый опыт в команде профессионалов вместе с Parimatch. Уступая главные роли знатоков футбола и хоккея нашим авторитетным экспертам, я помогу болельщикам сориентироваться в остальных игровых видах спорта и, конечно, теннисе, которому уделяю особое внимание, — поделилась ожиданиями Зайка, которая останется инкогнито до завершения проекта.

Эксперты Parimatch помогут болельщикам расставить приоритеты в событиях, их исходах и вариациях, а также научат делать ставки на спорт обдуманно и ответственно.

Следите за обновлениями прогнозов от экспертов в специальном разделе на сайте Parimatch и в социальных сетях.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
проект
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Александр Масейков. Фото НОК Беларуси Масейков: спортсмены своим обращением хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране
Екатерина Карстен. Фото НОК Беларуси Спорт всегда был и остается вне политики - обращение белорусских атлетов к общественности
Фото Белорусской федерации плавания Белорусские пловцы установили несколько рекордов на турнире ISL в Будапеште
Фото nedelya40.ru Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева пройдет в Минске в формате матчевой встречи
Фото Международной федерации самбо (FIAS) Кубок мира по самбо пройдет в Москве без зрителей
Фото из архива Белорусские биатлонисты выступят на первом этапе КМ в Финляндии
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Лукашенко о будущем Белгазпромбанка: сделаем все, чтобы он функционировал и приносил пользу
В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Лукашенко: белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет и территориальную целостность
Дорожники Беларуси готовы к работе в зимних условиях
Масейков: спортсмены своим обращением хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране
Более 160 предприятий Беларуси и Казахстана участвуют в работе делового совета
КГБ завершил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
Легкий: региональные власти должны больше участвовать в финансовой поддержке СМИ
Букмекерская компания Parimatch запустила проект прогнозов
Китай и Беларусь поддерживают друг друга по ключевым вопросам - Се Сяоюн
Касинский: мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ
В детской инфекционной больнице остаются два ученика минской школы №61
Осадки и слабый туман ожидаются в Беларуси 25 ноября
Гуминский: важная задача стран СНГ - сохранить для последующих поколений правду о войне
Генетика на службе у спорта: как наука помогает растить будущих олимпийцев
Жилье для многодетных и благоустройство населенных пунктов: Караев провел прямую линию в Волковыске
БЖД отправит первый новогодний экспресс в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.