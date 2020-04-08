Бундеслига разработала план по возобновлению сезона

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители Немецкого футбольного союза и Бундеслиги (футбольный чемпионат Германии) рассчитывают доиграть сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Чемпионат Германии может возобновиться в начале мая, но для этого командам придется соблюсти ряд требований. Клубы первой и второй лиг получили перечень условий от Немецкого футбольного союза, позволяющих вернуться к проведению матчей. На матчах будет разрешено присутствие 239 человек. Это сами футболисты, тренерский штаб и персонал в количестве максимум восьми человек. На трибуны пустят 30 пишущих журналистов и 36 сотрудников телевидения, а также четырех человек, подающих мячи. Каждый клуб получит возможность отправить на игру восемь представителей делегации - всего на трибуны попадут 113 зрителей. Присутствие болельщиков первое время будет исключено.

Бундеслига, как и другие крупные соревнования, приостановлена из-за эпидемии коронавируса. После 25 туров в турнирной таблице чемпионата лидирует мюнхенская "Бавария". Из-за паузы в сезоне пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро.-0-