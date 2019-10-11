Cборная Беларуси сыграла вничью с норвежцами в квалификации молодежного ЧЕ-2021

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси в матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (U-21) не смогла обыграть сверстников из Норвегии: встреча завершилась ничьей 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила на стадионе "Торпедо" в Жодино. В первом тайме до взятия ворот дело так и не дошло. После перерыва команды заиграли в открытый футбол, отвечая на выпады соперников. На 58-й минуте полузащитник Денис Гречихо уверенно пробил в левый нижний угол ворот норвежцев.

После этого гости усилили давление на соперников. Белорусы отбивались, надеясь на контратаки. Однако на 79-й минуте норвежцы сравняли счет. Отличился Эмиль Бохинен, установивший окончательный результат встречи.-0-

Фото АБФФ