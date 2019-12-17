ЧЕ по плаванию на короткой воде в Глазго стал репетицией перед Играми-2020 - Шиманович

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Глазго стал своеобразной репетицией перед Олимпийскими играми - 2020. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал представитель национальной сборной Илья Шиманович во время чествования пловцов в Министерстве спорта и туризма.

"Этот сезон завершил хорошо, сейчас меня ждет отдых. План подготовки к главному старту четырехлетия станет известен где-то в январе 2020 года. Прошедший континентальный форум, несмотря на то, что прошел в 25-метровом бассейне, можно назвать репетицией перед Олимпийскими играми. На таких соревнованиях мы смотрим, на что способен организм под нагрузками", - отметил Илья Шиманович.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на церемонии чествования отметил, что в плавании у белорусов хорошие традиции. "В последнее время на Олимпийских играх медали завоевывала Александра Герасименя, - напомнил он. - Надеюсь, ее традиции поддержат атлеты и сейчас. Также важно, чтобы в команде была здоровая атмосфера и сплоченность".

Председатель Белорусской федерации плавания Элла Селицкая в свою очередь подчеркнула, что отечественные пловцы постараются претендовать на самые высокие места на предстоящей Олимпиаде.

Белорусские спортсмены завоевали три награды на чемпионате Европы на короткой воде, который прошел в Глазго (Великобритания) 4-8 декабря. На высшую ступень пьедестала почета поднялась брестчанка Анастасия Шкурдай, выигравшая дистанцию 100 м баттерфляем. Илья Шиманович принес в копилку национальной сборной серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. Команда в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Артема Мачекина показала третье время в комбинированной мужской эстафете 4х50 м.

Чемпионат Европы на короткой воде стал отборочным к мировому турниру в 2020 году.-0-