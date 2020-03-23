ЧЕ по самбо перенесен с мая на сентябрь

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге (Россия) перенесен с мая на сентябрь. Такое решение было принято исполкомом Европейской федерации самбо (ЕФС), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования изначально должны были пройти 21-25 мая, но из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом новыми датами назначены 17-21 сентября.

Главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев отметил: белорусские спортсмены до этого дня готовились к континентальному форуму. "Сейчас с учетом новой информации будем корректировать тренировочный процесс. Осень выдастся насыщенной. Планируем, что часть атлетов выступит на европейском форуме, а часть - на мировом в ноябре", - сказал он. По его словам, все спортсмены национальной сборной здоровы и чувствуют себя хорошо. Тем не менее за их состоянием наблюдают врачи команды.

По словам наставника сборной, с 30 марта по 10 апреля белорусские самбисты проведут сбор в "Стайках".

На чемпионате Европы - 2019 в испанском Хихоне сборная Беларуси по самбо заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав одну золотую, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

ЕФС также перенес отчетно-выборный конгресс в Екатеринбурге на 17 сентября. Апрельское первенство Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в Панагюриште (Болгария) пройдет 10-14 декабря 2020 года, международные соревнования категории А "Мемориал Ю.М.Потапова", которые должны были пройти 24-28 апреля во Владивостоке, теперь состоятся 16-19 октября.

Кубок мира "Мемориал А.А.Харлампиева", который должен был состояться 19-22 марта в Москве, планируется провести летом. Его точные сроки пока не определены.-0-