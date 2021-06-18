Чехи и хорваты сыграли вничью на чемпионате Европы по футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Хорватии набрала первый балл на чемпионате Европы, сыграв вничью с чехами 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина игры в Глазго прошла с преимуществом чешской команды, которая на 37-й минуте вышла вперед после пенальти в исполнении Патрика Шика. После перерыва преимуществом завладели вице-чемпионы мира, и на 47-й минуте встречи Иван Перишич забил ответный мяч.

Позже во втором матче второго тура предварительной группы D в Лондоне в британском дерби встретятся сборные Англии и Шотландии. В первый игровой день англичане победили хорватов - 1:0, а чехи были сильнее шотландцев - 2:0.

В первом сегодняшнем матче футболисты Швеции обыграли в Санкт-Петербурге команду Словакии со счетом 1:0. Завтра в другом матче предварительной группы Е сборная Испании в Севилье примет команду Польши. В стартовом туре словаки одолели поляков - 2:1, а испанцы и шведы разошлись миром - 0:0.

В группе F встречи второго тура состоятся завтра: Венгрия - Франция, Португалия - Германия. В первый игровой день португальцы разгромили венгров - 3:0, а французы победили немцев - 1:0.

После двух туров положение команд в остальных квартетах таково:

А: Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0;

В: Бельгия - 6, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0;

С: Нидерланды - 6, Украина - 3, Австрия - 3, Северная Македония - 0.

Сборные Италии, Бельгии и Нидерландов уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими. Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-