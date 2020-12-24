Чемпионат Беларуси по грэпплингу стал одним из этапов отбора на ЧЕ

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Беларуси по грэпплингу стал одним из этапов подготовки и отбора на континентальный форум, который пройдет в 2021 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусской федерации грэпплинга Вахтанг Сохадзе.

Вахтанг Сохадзе отметил, что соревнования состоялись после продолжительного перерыва из-за пандемии коронавируса и атлеты соскучились по атмосфере состязаний. "Пока точной даты чемпионата Европы нет, но в ближайшее время она будет объявлена. Пока спортсмены смогли попробовать свои силы на турнире в "Стайках", сейчас федерация согласовывает календарь на 2021 год. Он обещает быть насыщенным и интересным", - сказал председатель БФГ.

По его словам, любой спортсмен мечтает победить на турнире по престижной версии ADCC.

"Соревнования в "Стайках" собрали серьезный состав. Среди участников были известная спортсменка Александра Ситникова, Андрей Сакович, Константин Томашевич. Кстати, Александра выиграла чемпионат Беларуси второй раз подряд. До недавнего момента это удавалось лишь Александру Каделе и Татьяне Александровой. Также в дивизионе "профессионалы" первенствовали Константин Томашевич (66 кг), Антон Буценко (77 кг), Матвей Багай (88 кг), а также Андрей Сакович, выигравший золото в весе свыше 99 кг и абсолютном первенстве", - добавил Вахтанг Сохадзе.

Первенство Европы по грэпплингу ADCC стал отборочным турниром на чемпионат мира, где примут участие топ-16 атлетов, прошедшие континентальные отборы, а также специально приглашенные чемпионы прошлых лет.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-