Чемпионат Беларуси по легкой атлетике станет ярким событием летнего сезона - Девятовский

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике станет ярким событием летнего сезона. Такое мнение высказал журналистам сегодня во время пресс-конференции председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем провести чемпионат Беларуси в период с 31 июля по 2 августа на стадионе "Динамо". Соревнования пройдут в формате классической легкой атлетики. Уже сегодня поступают звонки, чтобы спортсмены из других стран могли к нам присоединиться. Пока мы прорабатываем эту возможность, - сказал Вадим Девятовский. - Нам вряд ли удастся передать атмосферу Олимпийских игр, но мы хотим для спортсменов и зрителей сделать шоу. Думаю, чемпионат страны станет ярким событием летнего сезона". По его словам, помимо просмотра состязаний для болельщиков планируется интересная развлекательная программа.

Глава БФЛА отметил, что чемпионат Беларуси даст необходимый соревновательный опыт спортсменам и возможность выплеснуть свои эмоции на стадионе. Состязания станут хорошей возможностью посмотреть, в какой форме находятся белорусские атлеты.

На пресс-конференции был представлен талисман Белорусской федерации легкой атлетики - домовенок Бафик.

В настоящее время 74 белорусских атлета, представляющих 16 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-