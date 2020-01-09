Чемпионат Беларуси по трем видам борьбы стартует в Минске

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по греко-римской, вольной и женской борьбе стартует сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Чемпионат Беларуси позволит отобрать сильнейших атлетов в своих весовых категориях, которые в дальнейшем будут бороться на олимпийских лицензионных турнирах. Соревнования пройдут в марте в Будапеште и в апреле в Софии", - сказал председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов. Он отметил, что данные состязания также станут отборочными для молодых атлетов для попадания в национальную команду Беларуси.

Среди известных спортсменов по греко-римской борьбе выступят Максим Кажарский (весовая категория 60 кг), Сослан Дауров (67 кг), Павел Лях (77 кг), Виктор Сосуновский (77 кг), Казбек Килов (77 кг), Николай Стадуб (87 кг), Радик Кулиев (87 кг), Джавид Гамзатов (97 кг) и Александр Грабовик (97 кг).

У девушек в числе прочих за награды соревнований поборются Ксения Станкевич, Виолетта Чирик (обе - 50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Кристина Сазыкина (59 кг) Мария Мамошук (68 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

Завершится чемпионат Беларуси 13 января.-0-