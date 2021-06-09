Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 9 июня 2021
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:55 Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ростовской области В мире
22:24 На перекрeстке Игуменского тракта и улицы Я.Лучины в ДТП пострадала семилетняя девочка Происшествия
21:59 Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе пройдет в "Великом камне" 15-18 июня Спорт
21:50 Минюст определил порядок прохождения стажировки будущих судебных исполнителей Общество
21:42 Российские пятиборцы выиграли мужскую эстафету на ЧМ в Каире Спорт
21:31 Ночью дорожную разметку в Минске будут наносить на 12 участках Регионы
21:03 Решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято до конца июня Спорт
21:01 Заседание Экономического совета СНГ пройдет 18 июня в Москве Экономика
20:54 Подлость невиданная - Захарова о призывах ввести санкции против предприятий Беларуси Политика
20:48 Француженка Агбеньену и бельгиец Кассе выиграли золото ЧМ по дзюдо в Будапеште Спорт
20:09 Более 3 тыс. ребят планируют трудоустроить в студотряды в Могилевской области Регионы
20:05 Украинский депутат Шевченко: белорусская власть нацелена прежде всего на защиту национальных интересов Политика
19:54 Департамент по авиации назвал "беззубым укусом" санкции в отношении "Белавиа" Общество
19:40 Одной только вакцинации для борьбы с COVID-19 недостаточно - ВОЗ В мире
19:30 На Олимпийские игры в Токио отобраны 8,5 тыс. атлетов Спорт
19:25 Выставка художников "Пора цветения" откроется в Минске ко Дню России Афиша
19:12 Госсекретарь Совбеза посетил Центр повышения квалификации МВД Общество
19:03 Благотворительная акция профсоюзов по сдаче крови пройдет в Гомеле 10 июня Регионы
18:59 Власти Женевы запретили полеты БПЛА в связи с саммитом России и США В мире
18:51 В Витебске из высотки выпала женщина Происшествия
18:51 Более Br0,5 млн выделено в Беларуси на поддержку детских хоккейных тренеров Спорт
18:48 Белорусские баскетболистки уступили россиянкам в товарищеском матче Спорт
18:41 Рисуют душой и сердцем: картины детей с нарушением слуха представили на выставке в Минске Регионы
18:34 БРСМ и Лига молодежи Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве Общество
18:32 Гомельский студотряд "Орлята" отправился трудиться к Черному морю Регионы
18:19 Солигорчанин приобрел по заниженной цене автомобиль, который оказался краденым Происшествия
18:01 "Минскгоримущество" обновило информацию об арендаторах с задолженностью по оплате Регионы
17:55 Весь состав Коллегии ЕЭК во главе с Мясниковичем 21-22 июня посетит Беларусь Экономика
17:51 В Дзержинске на улице Первомайской обнаружен труп женщины Происшествия
17:48 Полочанин стал фигурантом уголовного дела за оскорбительную надпись в адрес Президента Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
09 июня 2021, 21:59

Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе пройдет в "Великом камне" 15-18 июня

Фото из архива
Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе пройдет на территории индустриального парка "Великий камень" и "Раубичей" 15-18 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту.

В рамках состязаний пройдут старты в трех возрастных группах: юниоры и юниорки (Олимпийские дни молодежи), молодежь до 23-х лет (первенство Республики Беларусь), взрослые спортсмены (чемпионат Республики Беларусь).

В гонках примут участие сборные команды областей и Минска, велосипедных клубов. В составе команд выступят лучшие велосипедисты страны, члены национальной и сборных команд Республики Беларусь по велосипедному спорту, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, II Европейских игр: Евгений Королек, Евгений Соболь, Роман Тишков, Татьяна Шаракова, Анна Терех.

Ожидается, что в споре за награды примут участие более 200 спортсменов. Старты являются для белорусских спортсменов одними из ключевых в 2021 году. Их организаторами выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Республиканский центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту, Белорусская федерация велосипедного спорта.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
велоспорт чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Фото РИА Новости Российские пятиборцы выиграли мужскую эстафету на ЧМ в Каире
Фото AFP 2021 Решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято до конца июня
Фото AFP Француженка Агбеньену и бельгиец Кассе выиграли золото ЧМ по дзюдо в Будапеште
Фото ТАСС На Олимпийские игры в Токио отобраны 8,5 тыс. атлетов
Фото hockey.by Более Br0,5 млн выделено в Беларуси на поддержку детских хоккейных тренеров
Фото из архива Белорусские баскетболистки уступили россиянкам в товарищеском матче
Главное
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Вступительная кампания 2021 года имеет определенные особенности - Петришенко
Казахстан для нас друг, соратник и надежный стратегический партнер - Кочанова
В "Александрии" все шикарно! Первые жильцы получили ключи от квартир в новом готовом доме Minsk World
Топ-новости
Минпром Беларуси анализирует возможные санкционные риски, ситуация под контролем - замминистра
Департамент по авиации назвал "беззубым укусом" санкции в отношении "Белавиа"
Украинский депутат Шевченко: белорусская власть нацелена прежде всего на защиту национальных интересов
Подлость невиданная - Захарова о призывах ввести санкции против предприятий Беларуси
Минюст определил порядок прохождения стажировки будущих судебных исполнителей
Minsk World: Москва готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость
Богданов заявил об отсутствии разногласий между Минсельхозпродом и Россельхознадзором
МВД: в деструктивных интернет-ресурсах появилась очередная порция лжи о пенитенциарной системе
Более Br0,5 млн выделено в Беларуси на поддержку детских хоккейных тренеров
Задержана группа кибермошенников, которые под видом сотрудников банка выманивали деньги у граждан
Весь состав Коллегии ЕЭК во главе с Мясниковичем 21-22 июня посетит Беларусь
Важно обеспечить для абитуриентов равные возможности для поступления - Баско
В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный 65-й выпуск
КГК проведет 10 июня горячую линию на тему доступа посторонних в детские учреждения и прочие объекты
Борисевич: у Беларуси много возможностей для реализации экономических проектов с партнерами из Азии
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.