Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе пройдет в "Великом камне" 15-18 июня

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе пройдет на территории индустриального парка "Великий камень" и "Раубичей" 15-18 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту.

В рамках состязаний пройдут старты в трех возрастных группах: юниоры и юниорки (Олимпийские дни молодежи), молодежь до 23-х лет (первенство Республики Беларусь), взрослые спортсмены (чемпионат Республики Беларусь).

В гонках примут участие сборные команды областей и Минска, велосипедных клубов. В составе команд выступят лучшие велосипедисты страны, члены национальной и сборных команд Республики Беларусь по велосипедному спорту, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, II Европейских игр: Евгений Королек, Евгений Соболь, Роман Тишков, Татьяна Шаракова, Анна Терех.

Ожидается, что в споре за награды примут участие более 200 спортсменов. Старты являются для белорусских спортсменов одними из ключевых в 2021 году. Их организаторами выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Республиканский центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту, Белорусская федерация велосипедного спорта.