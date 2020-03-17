Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Такое решение принято сегодня Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Футбольного союза Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сборная Беларуси 26 марта текущего года должна была сыграть в Тбилиси с командой Грузии в полуфинале Лиги наций. Победитель этого матча 31 марта встретился бы с победителем игры Северная Македония - Косово в решающем поединке за путевку в финальную стадию Евро-2020.

16-й чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля на стадионах 12 городов разных стран Старого Света - Рима, Глазго, Бильбао, Будапешта, Дублина, Копенгагена, Мюнхена, Амстердама, Бухареста, Санкт-Петербурга, Баку и Лондона.

Ранее УЕФА отменил матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на период с 17 по 19 марта. В Лиге чемпионов сейчас известны четыре из восьми четвертьфиналистов: французский "Пари Сен-Жермен, итальянская "Аталанта" из Бергамо, испанский "Атлетико" из Мадрида и немецкий "Лейпциг".

УЕФА приостановил матчи еврокубковых турниров Как отмечается в заявлении, в свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок.

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла на май и июнь встречи сборных в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола, а также отложила старт квалификации в Южной Америке. Также ФИФА рекомендовала перенести международные матчи, запланированные на март и апрель.-0-