16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предолимпийский чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште пройдет без зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте Европейской лиги плавания, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, мы останемся без яркой атмосферы на "Дуна Арене". Это цена, которую мы сейчас должны заплатить, чтобы иметь возможность насладиться прекрасным чемпионатом Европы по водным видам спорта. Это единственный способ организовать такое масштабное мероприятие, но я уверен, что, несмотря на все ограничения и протоколы, выступления спортсменов будут выдающимися", - прокомментировал это решение президент организации Паоло Барелли.

Чемпионат Европы по водным видам спорта в столице Венгрии состоится 10-23 мая.-0-