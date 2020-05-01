Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2021 году пройдет в столицах Беларуси и Латвии. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации хоккея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее представители IIHF не исключалали возможность проведения мирового форума в Швейцарии, ведь нынешний чемпионат мира, который должен был пройти в этой стране, отменили из-за пандемии коронавируса.

В итоге швейцарцы отказались от подобных планов и запустили процесс возврата билетов болельщикам.

Таким образом, чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится, как первоначально и планировалось, в Минске и Риге в мае 2021 года.-0-