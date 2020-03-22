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22 марта 2020, 12:46

Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге может быть смещен на год - президент IIHF

Рене Фазель. Фото EPA
Рене Фазель. Фото EPA
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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, что чемпионат мира в Минске и Риге, который должен пройти в 2021 году, может быть смещен на год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

"Мы видим, что в условиях сегодняшнего дня просто невозможно провести чемпионат. Все лиги, даже КХЛ и НХЛ, отменены. Рано говорить о том, когда будет проведен чемпионат мира в Минске и Риге, необходимо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Беларусью и Латвией на следующий год, с Финляндией - на 2022-й. На сегодня статус такой: следующий чемпионат пройдет в Беларуси и Латвии, но все может поменяться", - цитирует сайт ФХРБ швейцарца.

Накануне IIHF приняла решение об отмене чемпионата мира-2020 в Лозанне и Цюрихе из-за коронавируса. В 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022-м - в Финляндии, в 2023-м - в России, в 2024-м - в Чехии, в 2025-м - в Швеции и Дании.-0-

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