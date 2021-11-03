Чемпионат мира по полумарафону 2022 года перенесен на ноябрь

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение перенести предстоящий чемпионат мира по полумарафону в китайском Янчжоу с 27 марта на 13 ноября 2022 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

Данное решение связано с просьбой оргкомитета турнира. "World Athletics и оргкомитет турнира в Янчжоу привержены ответственному планированию и проведению соревнований, что включает в себя обеспечение участия спортсменов всех международных федераций", - говорится в заявлении.

Чемпионат мира по полумарафону проводится каждые два года. Последний турнир прошел в 2020 году в польской Гдыне. -0-