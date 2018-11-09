Чемпионат мира по самбо в 2019 году пройдет в Сеуле

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по самбо в 2019 году впервые примет Сеул (Республика Корея). Такое решение принято на конгрессе Международной федерации этого вида в Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мировой форум самбистов в 2018 году принимает столица Румынии. Белорусская сборная выступит представительным составом. Титул чемпионок мира будут защищать Татьяна Мацко (64 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг). В Бухаресте также выступят Степан Попов (74 кг), Андрей Казусенок (до 100 кг), Юрий Рыбак (+100 кг) и другие известные атлеты.

Всего с 9 по 11 ноября в Бухаресте будет разыграно 27 комплектов наград.

Первый чемпионат по самбо прошел в 1973 году в Тегеране. С 1981 года турнир проводится ежегодно.

Самбо входит в программу II Европейских игр в Минске. Соревнования по этому виду спорта в июне 2019 года пройдут во Дворце спорта. Всего будет разыграно 18 комплектов медалей.-0-