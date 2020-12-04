Чемпионки Европы гандболистки Франции победили черногорок 

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании сегодня продолжились матчи предварительного этапа 14-го чемпионата Европы по гандболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки континента француженки в своем первом поединке группы А с огромным трудом одолели команду Черногории с минимальным перевесом - 24:23. Позже в этом квартете хозяйки турнира гандболистки Дании встретятся со словенками.

В первой встрече группы С сборная Хорватии переиграла сегодня венгерок - 24:22. В этом квартете сыграют также команды Нидерландов и Сербии.

Результаты игр первого тура в других группах:

В - Россия - Испания - 31:22, Швеция - Чехия - 27:23.

D - Норвегия - Польша - 35:22, Германия - Румыния - 22:19.

Первый этап завершится 8 декабря, после чего по три лучшие дружины выйдут в основной раунд. Там они будут разделены на две группы по 6 команд. После второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20.

Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-