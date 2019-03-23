Чемпионы мира французы разгромили Молдову в квалификации Евро-2020

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы мира футболисты сборной Франции победно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке квалификационной группы Н французы разгромили в Кишиневе команду Молдовы со счетом 4:1. Еще в двух матчах этой группы также победили гости, причем с одинаковым результатом 2:0 - турки были сильнее албанцев, а исландцы взяли верх над андоррцами.

В группе А футболисты Англии в Лондоне не оставили шансов на успех команде Чехии - 5:0. В Софии болгары и черногорцы разошлись миром - 1:1.

В группе В в Лиссабоне действующие чемпионы Европы португальцы принимали сборную Украины и завершили встречу со счетом 0:0. Футболисты Люксембурга уступали на своем поле гостям из Литвы 0:1, но сумели вырвать победу со счетом 2:1.

Сегодня матчи первого тура состоятся еще в трех группах:

D - Грузия - Швейцария, Гибралтар - Ирландия.

F - Швеция - Румыния, Мальта - Фарерские острова, Испания - Норвегия.

J - Италия - Финляндия, Босния и Герцеговина - Армения, Лихтенштейн - Греция.

Футболисты сборной Беларуси свой второй поединок в группе С проведут 24 марта в Белфасте против команды Северной Ирландии. В стартовом туре белорусы на выезде проиграли голландцам 0:4, а североирландцы победили эстонцев 2:0 у себя дома.-0-