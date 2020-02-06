Четыре белорусские легкоатлетки выступят на турнире в Польше

6 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Участие в четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour, который пройдет 8 февраля в Торуни (Польша), примут четыре белорусские спортсменки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.
В беге на 60 м с барьерами выступят Алина Талай и Эльвира Герман. Дистанцию в 1500 м преодолеет Дарья Борисевич. Свой лучший результат в прыжках в длину постарается показать Анастасия Мирончик-Иванова.
На предыдущем этапе World Athletics Indoor Tour в Дюссельдорфе Алина Талай стала четвертой. Дарья Борисевич расположилась на пятой позиции итогового протокола. Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир VIACTIV RaceArts в Бохуме, прыгнув 6,71 м.
World Athletics Indoor Tour, ранее называвшийся IAAF World Indoor Tour, представляет собой ежегодную серию соревнований по легкой атлетике в помещении, проводимых с 2016 года.-0-