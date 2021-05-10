10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре медали выиграли белорусские грации на этапе КМ по художественной гимнастике в Баку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В многоборье сборная Беларуси в групповых упражнениях поднялась на третью ступень пьедестала. Итоговый результат белорусок - 81,900 балла. Победу в данном виде программы за явным преимуществом одержали болгарские гимнастки - 88,150 балла. Серебро выиграли итальянки - 84,250 балла.

В индивидуальных стартах по программе многоборья первенствовала россиянка Дарья Трубникова - 98,800 балла. Второе место заняла Боряна Калейн из Болгарии (98,525). Бронза у еще одной россиянки Лалы Крамаренко (97,600). Белоруска Алина Горносько завершила многоборье шестой, ее подруга по команде Екатерина Галкина - 21-й.

Во второй день турнира белоруски выиграли три награды, выступая в финалах отдельных видов. В упражнении с обручем Алина Горносько поднялась на третью ступень пьедестала - 26,600 балла. Она пропустила вперед лишь Линой Ашрам из Израиля (27,150) и Лалу Крамаренко (26,850).

В упражнении с лентой Алина Горносько стала серебряной медалисткой с результатом 23,450 балла. Золото на счету Боряны Калейн - 24,300 балла.

Еще одну бронзу завоевала белорусская команда в групповых упражнениях. В композиции с обручами и булавами спортсменки набрали 39,850 балла, уступив сборным Италии (41,900) и Болгарии (43,150).

Следующий этап Кубка мира в конце мая пройдет в итальянском Пезаро.-0-