2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских футбольных чемпионатов сезона 2019/2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке заключительного тура итальянского первенства, в котором "Лацио" проиграл на выезде "Наполи" с результатом 1:3, 30-летний форвард римлян забил свой 36-й гол. Таким образом, Чиро Иммобиле оказался лучшим снайпером в Европе и получит "Золотую бутсу".
Вслед за ним в списке бомбардиром расположились польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски (34 мяча) и португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (31 гол).
В пятерку также входят Тимо Вернер из немецкого "Лейпцига", у которого 28 мячей, лидер испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси и норвежец Эрлинг Холанд, выступавший в австрийском "Зальцбурге" и немецкой "Боруссии" из Дортмунда, забившие по 25 мячей.-0-