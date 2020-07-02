ЧМ по борьбе планируется провести в декабре в Сербии

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная федерация борьбы (UWW) приняла решение по организации чемпионата мира среди взрослых борцов: его планируется провести в декабре в Белграде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы.
Турнир пройдет по трем видам борьбы: греко-римской, вольной и женской.
Как отметили в федерации, изначально чемпионат мира в этом году проводить не собирались. Однако в связи с переносом Олимпиады эти соревнования должны стать главным стартом года.
В настоящее время на счету белорусских борцов две неименные лицензии на Игры в Токио. Одну из них завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг), второй пропуск у атлета греко-римского стиля Николая Стадуба (87 кг).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-