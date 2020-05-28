ЧМ по гребле на байдарках и каноэ среди студентов в Заславле отменен

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов в Заславле отменен. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания должны были пройти на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта с 21 по 23 августа 2020 года. Однако после обсуждений с местным организационным комитетом, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной с COVID-19, руководящим комитетом FISU принято решение об их отмене.

"Ситуация с COVID-19 продолжает оставаться очень сложной и заставляет нас быть начеку, - написал генеральный секретарь FISU Эрик Сэнтронд в своем обращении к федерациям-членам FISU. - Хотя мы с сожалением объявляем об этих дополнительных отменах, считаем, что должны продолжать принимать осторожные решения, поскольку санитарный кризис все еще присутствует".

Помимо планетарного форума среди студентов по гребле на байдарках и каноэ были также отменены аналогичные старты по современному пятиборью в Варшаве (Польша), стрелковому спорту в Пльзене (Чехия) и соревнования по интеллектуальным видам спорта в Быдгоще (Польша). -0-