ЧМ по лыжным видам спорта в этом году пройдет без зрителей

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по лыжным видам спорта в этом году пройдет при пустых трибунах. Такое решение приняли международная и германская федерации лыжного спорта, сообщает ТАСС.
Ранее планировалось провести соревнования с ограниченным количеством зрителей. Болельщикам, которые уже успели приобрести билеты, организаторы вернут деньги.
На турнире будут представлены лыжные гонки, двоеборье и прыжки с трамплина. Всего будет разыграно 23 комплекта наград.
Мировое первенство пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.-0-