ЧМ по самбо 2020 года перенесен из Туркменистана в Сербию

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по самбо 2020 года перенесен из Ашхабада (Туркменистан) в Нови-Сад (Сербия) из-за пандемии коронавируса. Информация об этом размещена на официальном сайте Международной федерации самбо (FIAS), сообщает БЕЛТА.

"FIAS всегда выступала за проведение максимального числа соревнований по самбо на международной арене, но пандемия внесла коррективы в наш план-график. Я искренне благодарен Федерации самбо Сербии за проявленную инициативу, желание и готовность взять на себя организацию двух крупнейших турниров в календаре. Сербская федерация самбо имеет богатый опыт проведения соревнований международного уровня, поэтому я уверен в успехе мероприятия", - прокомментировал решение президент FIAS Василий Шестаков.

Чемпионат мира пройдет в Нови-Сад с 5 по 8 ноября и будет совмещен с запланированным также в Сербии молодежным первенством мира.-0-