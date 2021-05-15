Cтали известны победители республиканских соревнований "Мемориал Ромуальда Клима"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cтали известны победители открытых республиканских соревнований "Мемориал Ромуальда Клима", которые завершились в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В метании молота у мужчин победу праздновал Юрий Васильченко, отправивший снаряд на 76 м 32 см. У женщин в данной дисциплине не было равных Татьяне Романович - 59 м 38 см.

Среди копьеметателей победу праздновал Павел Мелешко, итоговый результат которого 82 м 67 см. В аналогичном виде программы у женщин золото выиграла Виктория Богуцкая - 58 м 28 см. Турнир дискоболов выиграли Глеб Жук (57 м 24 см) и Елена Середич (52 м 18 см).

В толкании ядра женщины не выступали, а у мужчин не было равных Алексею Ничипору - 19 м 11 см.

Ромуальд Иосифович Клим родился в деревне Хвоево Несвижского района (Минская область) 14 октября 1933 года. Тренировался под руководством Бориса Левинсона и Евгения Шукевича. Олимпийский чемпион - 1964, серебряный призер Олимпийских игр - 1968. Чемпион Европы - 1966, серебряный призер чемпионата Европы - 1969. Завершил спортивную карьеру в 1973 году, занимался тренерской деятельностью. Заслуженный мастер спорта БССР. Заслуженный деятель физической культуры БССР. Заслуженный тренер БССР.-0-