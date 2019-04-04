4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский легионер северомакедонского "Вардара" Дайнис Криштопанс признан лучшим игроком "Финала четырех" SEHA-лиги, который проходил в Бресте 2-3 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке 8-го сезона этого турнира команда из Скопье в упорной борьбе обыграла хорватский "Загреб" со счетом 26:23, причем 7 мячей в составе победителей забросил Дайнис Криштопанс. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова стал обладателем бронзы, победив в матче за 3-е место хорватский "Нексе" из Нашице - 24:19.
вратарь - Деян Милосавлев ("Вардар"),
левый крайний - Тимур Дибиров ("Вардар"),
правый крайний - Златко Хорват ("Загреб"),
линейный - Стоянче Стоилов ("Вардар"),
левый полусредний - Дамир Бичанич ("Загреб"),
правый полусредний - Дайнис Криштопанс ("Вардар"),
разыгрывающий - Сандро Обранович (БГК имени Мешкова),
защитник - Павел Горак (БГК имени Мешкова).
В следующем сезоне турнир SEHA-лиги пройдет по новой схеме, количество участников увеличится с 10 до 12 команд. На первом этапе сезона 2019/20 команды будут разделены на две группы, после чего пройдут матчи плей-офф и "Финал четырех". Планируется, что в соревнованиях точно примут участие по два клуба из Хорватии, Северной Македонии и Сербии, Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и словацкий "Татран" из Прешова. Кроме того, о своем твердом намерении вернуться в SEHA-лигу заявил венгерский "Веспрем". Ведутся переговоры со многими клубами, в частности словенским "Целе". Окончательный состав участников следующего турнира будет назван в мае.-0-
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