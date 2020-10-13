13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Кисель завоевала серебро на Европейском юношеском турнире ТОП-10 по настольному теннису, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФНТ.

"Это был очень тяжелый турнир, - подвела итоги соревнований тренер белоруски Татьяна Долгоносова. - Все соперницы одного уровня, поэтому каждый розыгрыш был важен. Это стоило больших усилий, концентрации внимания, физической подготовки. Даша проявила характер и силу воли. Было много пятисетовых матчей, когда игра шла на больше-меньше. Соперницы не прощали ни одной ошибки. Приходилось много бегать, продумывать каждый удар, успевать за всеми мячами. Даша на характере выигрывала очень важные розыгрыши. Я довольна ее игрой и результатом соревнований".

На соревнования в Берлине квалифицировались десять лучших теннисисток европейского юниорского рейтинга. Белоруска уступила лидеру континентального рейтинга, будущей победительнице турнира француженке Притике Паваде (0:3) и чешке Линде Задеровой (1:3). Еще шесть встреч остались за Дарьей Кисель.-0-