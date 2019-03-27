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Делегаты НОКов Европы ознакомятся с подготовкой Минска к II Европейским играм

Спорт 27.03.2019 | 21:41
Стадион "Динамо". Фото из архива
Стадион "Динамо". Фото из архива
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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тридцать шесть делегатов национальных олимпийских комитетов Европы ознакомятся с подготовкой Минска к II Европейским играм, которые пройдут 21-30 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

28 марта состоятся совместные заседания представителей национальных олимпийских комитетов Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Люксембурга, Монако, Польши, Португалии, России, Украины, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", а также Европейских олимпийских комитетов. Гости посетят спортивные объекты, которые примут соревнования, и деревню спортсменов.

В программе II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта, причем в восьми из них состязания станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). На мультиспортивном форуме в Минске соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-

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Теги
Евроигры, Европейские игры, Минск, спортивные сооружения
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