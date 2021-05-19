Денис Гружевский признан лучшим игроком 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денис Гружевский из жодинского "Торпедо-БелАЗа" признан лучшим игроком 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке с "Ислочью" 21-летний защитник автозаводцев вышел на поле в перерыве, когда его команда проигрывала со счетом 1:2. Во втором тайме Денис Гружевский стал настоящим героем этого матча: на 60-й минуте он в первый раз сравнял счет, а на 5-й компенсированной минуте забил свой второй гол и спас хозяев поля от поражения - ничья 3:3. После этой игры жодинские торпедовцы набрали 12 очков и занимают сейчас 8-е место в турнирной таблице. Лидирует действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", у которого 27 очков из 27 возможных. В активе минского "Динамо" и борисовского БАТЭ по 20 баллов.

В следующем туре встречаются:

19 мая

БАТЭ (Борисов) - "Спутник" (Речица), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

21 мая

"Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Минск), "Славия" (Мозырь) - "Гомель".

22 мая

"Сморгонь" - "Торпедо-БелАЗ", "Минск" - "Динамо" (Брест), "Рух" (Брест) - "Неман" (Гродно), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк".-0-