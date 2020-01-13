Десять белорусских биатлонистов выступят на пятом этапе КМ в немецком Рупольдинге

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских биатлонистов выступят на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Старт пройдет с 15 по 19 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренеры сборной Беларуси включили в состав следующих спортсменов: Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

Очередной этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 начнется спринтерской гонкой у женщин, которая стартует 15 января в 16.30.-0-