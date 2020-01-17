Десять белорусских борцов выступят на турнире серии Гран-при в Ницце

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских борцов вольного стиля выступят на турнире серии Гран-при "Анри Деглан", который пройдет 18 января во французской Ницце, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы.
На борцовский ковер выйдут белорусские спортсмены Владислав Андреев (весовая категория 57 кг), Димчик Ринчинов (57 кг), Нюргун Скрябин (65 кг), Георгий Колиев (65 кг), Виктор Середа (70 кг), Андрей Карпач (74 кг), Роман Читадзе (86 кг), Расул Тихаев (86 кг), Денис Хроменков (97 кг) и Ибрагим Саидов (125 кг).
В 2019 году белорусские борцы завоевали 6 медалей (4 серебряные и 2 бронзовые) на турнире серии Гран-при в Ницце.
Турнир посвящен памяти олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе в весовой категории до 82 кг француза Жана Анри Деглана, который являлся победителем Олимпиады 1924 года в Париже. В Ницце спортсмен возглавлял знаменитый борцовский клуб Lutte Club Nice.-0-