Девять белорусских борцов выступят в пятый день ЧЕ в Румынии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять белорусских спортсменов выступят сегодня на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На коврах спортивной арены The Polyvalent Hall за награды сразятся представители белорусской школы греко-римского стиля Максим Негода (весовая категория 63 кг), Павел Лях (77 кг), Николай Стадуб (87 кг) и Георгий Чугошвили (130 кг).

В женской борьбе сильнейших выявят двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская (53 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Кристина Сазыкина (62 кг), Кристина Федорашко (65 кг) и Анастасия Зименкова (72 кг).

Ранее в копилку белорусской сборной бронзу принес представитель вольного стиля Али Шабанов (86 кг). Серебром отметился его партнер по команде Александр Гуштын (97 кг), в женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднималась Ксения Станкевич (50 кг).

В состязаниях принимают участие более 520 атлетов из 38 стран. Завершится чемпионат Европы 14 апреля.

Борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне текущего года будет разыграно 18 комплектов медалей в трех видах борьбы.-0-