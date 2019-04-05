Девять белорусских дзюдоистов выступят на турнире серии Гран-при в Турции

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В турецкой Антальи сегодня стартует турнир по дзюдо серии Гран-при, где выступят девять белорусских атлетов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди белорусских мужчин за награды турнира поборются Юсуп и Юнус Бекмурзаевы (весовая категория - 81 кг), Егор Воропаев (90 кг), Виктор Кляусов (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Владислав Терпицкий (свыше 100 кг) и Егор Кухаренко (свыше 100 кг).

У женщин на татами выйдет Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Участие в состязаниях, которые завершатся 7 апреля, примут более 480 спортсменов из 75 стран. Призовой фонд турнира составляет $100 тыс.-0-