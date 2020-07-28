Девятовский: соревнования по толканию ядра в Минске - экзамен перед чемпионатом Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по толканию ядра, которые проходят сегодня в Минске, - экзамен перед чемпионатом Беларуси по легкой атлетике. Такое мнение журналистам высказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Было волнение перед организацией этих соревнований, - сказал Вадим Девятовский. - Ведь толкание ядра - весьма специфический вид спорта. Тем не менее, пришло много зрителей. Мы старались подойти к проведению этого турнира творчески. Молодежь присоединяется, и хотелось бы, чтобы она пришла и на стадион "Динамо", где будет проходить чемпионат Беларуси. Соревнования по толканию ядра - экзамен перед грядущим стартом, начало которого запланировано на 31 июля".

Вадим Девятовский отметил, что легкая атлетика продолжает выходить в город: уже проведены состязания по прыжку в высоту. "В планах - прыжок с шестом в городе, бег (возможно, с барьерами). Представьте афишу, где в числе участников будут Талай и Герман. Понятно, что стадион для атлетов привычнее. Но популяризировать спорт важно", - добавил он.

Соревнования по толканию ядра проводятся возле столичного Дворца спорта в формате городского шоу. Всего выступают 19 атлетов: 9 девушек и 10 парней. В числе прочих участие в турнире принимают лидер сезона Алена Дубицкая и один из ведущих спортсменов Алексей Ничипор. После церемонии награждения состоятся файер-шоу и салют.

Председатель БФЛА ранее журналистам отмечал, что Кубок Беларуси по легкой атлетике показал высокие результаты спортсменов. "Это был подводящий старт. Впереди нас ждет чемпионат Беларуси, где, уверен, мы увидим яркое противостояние легкоатлетов", - добавил он.

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона для легкоатлетов станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-