Диего Улисси выиграл второй этап веломногодневки "Джиро д'Италия"

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский велогонщик Диего Улисси, выступающий за команду UAE Team Emirates, одержал победу на втором этапе веломногодневки "Джиро д'Италия - 2020". Спортсмены преодолели 149 км маршрута от Алькамо до Агридженто с финишем на вершине четвертой категории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Диего Улисси, благодаря товарищу по команде Валерио Конти, оказался незадолго до финиша в небольшой группе, захватившей лидерство на этапе. А затем на решающем отрезке гонки он переиграл дебютанта веломногодневки из Словакии Питера Сагана, представляющего команду Bora-Hansgrohe, который довольствовался вторым местом. Третью позицию в итоговом протоколе этапа занял датский велосипедист Миккель Фролих Хоноре.

Время Диего Улисси - 3 часа 24 мин. 58 сек. Как это принято при спринтерском финише, двум другим спортсменам из тройки сильнейших присвоены показатели уроженца Чечине.

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