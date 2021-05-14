"Динамо-БНТУ" пробилось в 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минского "Динамо-БНТУ" стали последними участниками четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем, решающем поединке серии 1/8 финала динамовцы победили в Минске гостей из "Лиды" со счетом 3:0. В первом матче финала минчане разгромили соперников у себя дома с результатом 10:2, а на выезде уступили с сухим счетом 0:5. В четвертьфинале "Динамо-БНТУ" ждут встречи с гомельским БЧ.

Ранее минский "Дорожник" дважды уверенно переиграл гродненский клуб "УВД-Динамо" - 4:0 (дома) и 5:2 (в гостях). В борьбе за выход в полуфинал подопечные Валерия Досько будут соперничать с действующим чемпионом страны оршанским "Витэном". В матчах регулярного сезона оршанцы победили во всех 22 проведенных поединках.

Спортсмены "Минска" в 1/8 финала оказались сильнее светлогорского ЦКК - 5:2 (в гостях) и 3:2 (дома). В четвертьфинале минчане встретятся с земляками из "Столицы".

"Борисов-900" дважды победил минскую команду "Охрана-Динамо" - 4:2 (дома) и 3:2 (в гостях) и теперь сыграет с гомельским ВРЗ.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-