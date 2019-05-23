"Динамо-Брест" и БАТЭ открывают новый проект в детском футболе

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские клубы "Динамо-Брест" и БАТЭ открывают новый проект в развитии детского футбола в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе брестского клуба.
Команды организовали матчи между 13-летними футболистами и по примеру известного противостояния в испанском футболе "Барселоны "и мадридского "Реала" назвали предстоящие встречи "класико" (Clasico Kids). "Предстоящие игры уникальны для развития детского футбола. В определенном смысле это борьба будущего двух клубов. На поле выйдут воспитанники этих футбольных школ и получат возможность на время почувствовать себя профессиональными спортсменами, сыграть на больших стадионах при поддержке болельщиков клуба", - отметил генеральный менеджер "Динамо-Брест" Максим Краснобаев.
В борисовском БАТЭ уверены, что принципиальное противостояние юных футболистов станет хорошей традицией, которая будет способствовать развитию детского спорта в Бресте и Борисове, а формат проведения позволит создать атмосферу праздника и привлечь еще больше ребят в футбольные академии.
Противостояние будет проходить в двух городах - Бресте и Борисове. Официальный слоган матчей: "Игры будущих чемпионов".
Первый матч "класико" состоится 6 июня в 19.00 на поле ОСК "Брестский".-0-
Фото ФК "Динамо-Брест"
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