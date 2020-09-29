"Динамо-Минск" сыграет с "Северсталью" в выездном матче чемпионата КХЛ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Динамо-Минск" сегодня встречается с череповецкой "Северсталью" в выездном поединке чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды идут в зоне плей-офф. Хоккеисты "Динамо" удерживают седьмую позицию, а их будущие оппоненты находятся на 10-й строке в таблице чемпионата КХЛ. При этом у минчан, набравших 13 пунктов, на три очка больше, но у "рысей", как еще называют череповчан болельщики, на одну игру меньше.

Наверняка, команды подходят к противоборству в отличном настроении. Минское "Динамо" в Челябинске по буллитам обыграло местный "Трактор" - 3:2, продлив свою беспроигрышную серию до пяти побед. "Северсталь" накануне встречи с "зубрами" сенсационно победила в овертайме казанский "Ак Барс" (3:2). Если визитная карточка белорусского клуба - отменные действия игроков линии атаки, которые в девяти матчах забросили 32 шайбы, то у череповчан ставка на аккуратную игру в обороне и мастерство вратаря Владислава Подъяпольского. В составе "зубров" отметим уверенные действия защитника Бреннана Менелла, который показал хорошую результативность и был признан лучшим игроком своего амплуа на минувшей игровой неделе.

Матч начнется в 19.00 по минскому времени в Ледовом дворце Череповца. Телеканал "Беларусь 5" поведет прямую трансляцию встречи.-0-