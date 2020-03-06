Минское "Динамо" занимает второе место в чемпионате КХЛ по посещаемости

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" занимает второе место в чемпионате КХЛ по средней посещаемости матчей. Кроме того, команда Крэйга Вудкрофта шестая по данному показателю в Европе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Средняя посещаемость матчей "зубров" в прошедшем чемпионате составила 10 699 болельщиков. Это на 985 зрителей больше, чем год назад. Впервые за последние три сезона в "Минск-Арене" состоялось больше одного аншлага. 100-процентная посещаемость была зафиксирована на двух поединках: 2 сентября полные трибуны собрались на матч открытия с "Нефтехимиком" и 6 октября на встрече с "Ак Барсом".

Опережает "Динамо-Минск" в КХЛ только СКА, который собирал в среднем по 11 987 зрителей.

Касаемо посещаемости европейских лиг в текущем сезоне, "Динамо-Минск" опережают три немецких клуба, один швейцарский и петербургские "армейцы".

Минчане третий год кряду не пробились в плей-офф. В 62 играх нынешнего сезона подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 39 пунктов. Это худший результат среди 24 команд КХЛ. Дружина из Минска пропустила 232 шайбы, что стало новым антирекордом лиги. "Зубры" одержали 14 побед. Самая длинная серия поражений продлилась 12 матчей.-0-