28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова и Антон Смольский заняли 8-е место в масс-старте Рождественской гонки, которую в этом году принимает Рупольдинг (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский биатлонный дуэт совершил семь промахов, отстав от победителей Евгении Павловой и Матвея Елисеева на 1 мин. 50,1 сек. Россияне не закрыли три мишени и праздновали победу с временным показателем 33 мин. 15,3 сек. Второе место заняли допустившие четыре неточности на стрельбище немецкие спортсмены Франциска Пройс и Симон Шемпп - отставание 18,2 сек. Замкнули тройку сильнейших Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард из Австрии (отставание 50,2 сек., 8 промахов).

Впереди у спортсменов гонка преследования.-0-