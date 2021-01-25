Динара Алимбекова занимает 7-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает 7-е место в общем зачете Кубка мира после семи проведенных этапов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На кубковом этапе в итальянском Антхольце Динара Алимбекова заняла 8-е место в индивидуальной гонке на 15 км и финишировала 30-й в масс-старте на 12,5 км. Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 448 очков. На прошедших кубковых этапах зачетные баллы заработали еще три представительницы Беларуси: Елена Кручинкина - 195 (27-е место в общем зачете), Ирина Кривко - 97 (39) и Анна Сола - 90 (42).

Женский индивидуальный зачет возглавляет норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой 625 очков, вслед за ней идет ее соотечественница Тириль Экхофф (617) и шведка Анна Эберг (616). В Кубке наций впереди команда Франции - 4947 баллов, на второй позиции Швеция - 4902, третье место занимает Германия - 4885. Сборная Беларуси находится на 6-м месте, имея 4312 очка. В Антхольце белорусские биатлонистки заняли 5-е место в эстафете 4х6 км.

В личном зачете мужчин лидируют норвежские биатлонисты Йоханнес Бё - 709 баллов, Стурла Холм Легрейд - 645 и Тарьей Бё - 566. Лучший из представителей Беларуси Сергей Бочарников занимает 27-е место (160 очков), у Антона Смольского 31-я позиция (127), Роман Елетнов на 46-й строке (69), Максим Воробей находится на 50-м месте (39), Никита Лобастов занимает 71-е место (9). В зачете Кубка наций впереди Норвегия - 5526, у биатлонистов Франции 4953 балла, третьей идет Германия - 4748. У сборной Беларуси 3661 очко и 8-е место.

Сейчас сильнейшие биатлонисты планеты начали целенаправленную подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.-0-