Динара Алимбекова заняла 3-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла третье место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После пяти четвертых мест в личных гонках нынешнего сезона Алимбекова сегодня все же сумела добраться до пьедестала почета. При двух промахах на четырех огневых рубежах белоруска уступила 42,7 сек. лидеру общего зачета норвежской биатлонистке Марте Олсбю-Ройселанн. Победительница финишировала с результатом 33 мин. 18,8 сек., дважды промахнувшись на стрельбище. Второе место заняла шведская биатлонистка Ханна Эберг (+33,4 сек.; 2 промаха).

Белоруска Ирина Лещенко заняла 18-ю итоговую позицию (+2 мин. 36,4 сек.; 4), Алина Пильчук пришла к финишу 40-й (+4 мин. 27,6 сек.; 2), Елена Кручинкина оказалась на 49-й строке итогового протокола (+5 мин. 31,5 сек.; 7). Анна Сола сегодня не смогла выступить в пасьюте по состоянию здоровья.

В мужской гонке преследования на 12,5 км победил французский биатлонист Кентен Фийон Майе, вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, третье место занял норвежец Тарьей Бе.

Следующий этап Кубка планеты намечено провести с 12 по 16 января в немецком Рупольдинге.

В его программу входят шесть стартов:

12 января - женский спринт;

13 января - мужской спринт;

14 января - женская эстафета;

15 января - мужская эстафета;

16 января - женская гонка преследования и мужская гонка преследования.-0-