Динара Алимбекова заняла 4-е место на этапе КМ по биатлону в Швеции

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место по итогам индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира, который стартовал в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска преодолела дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами, уступив победительнице 1 мин. 46,0 сек. и совершив два промаха.

Викторию праздновала чешская спортсменка Маркета Давидова. Победительница преодолела дистанцию за 42 мин. 43,5 сек. без промахов. Второй результат показала австрийка Лиза Тереза Хаузер, отставшая от победительницы на 1 мин. 17,7 сек. (один промах). Третьей стала немецкая биатлонистка Дениз Херрманн (отставание - 1 мин. 23,0 сек., один промах).

Что касается остальных белорусок, то Анна Сола уступила победительнице 4 мин. 21,2 сек. (четыре промаха) - 35-е место. Елена Кручинкина 40-я (отставание - 4 мин. 32,6 сек., три промаха), Ирина Лещенко 78-я (отставание - 6 мин. 25,7 сек., четыре промаха), Ирина Кручинкина 96-я (отставание - 8 мин. 08,8 сек., пять промахов).

Всего финишировали 111 спортсменок.

Индивидуальная гонка у мужчин состоится сегодня. Также в программе седьмого этапа Кубка мира масс-старты и эстафеты среди мужчин и женщин. Завершится первый этап Кубка мира в Швеции 28 ноября спринтерскими гонками у мужчин и женщин.-0-