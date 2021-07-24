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24 июля 2021, 13:31

Дистрия Красники из Косово выиграла золото олимпийского турнира по дзюдо в категории 48 кг

Дистрия Красники и Фуна Тонаки. Фото АР
Дистрия Красники и Фуна Тонаки. Фото АР
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24 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Дистрия Красники из Косово выиграла золото олимпийского турнира по дзюдо в категории 48 кг, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальной схватке ей в упорной борьбе проиграла японка Фуна Тонаки, ставшая серебряной медалисткой домашней Олимпиады. Первую бронзовую награду в данной весовой категории выиграла украинка Дарья Белодед, не скрывавшая слез после того, как ее объявили победительницей малого финала против израильтянки Ширы Ришони. Вторая награда за третье место пополнила медальную копилку монгольской дзюдоистки Мунхбатын Уранцэцэг. Белоруски в данной весовой категории не выступали.

Олимпийский турнир по дзюдо проходит с 24 по 31 июля на арене "Ниппон Будокан", построенной к Играм-1964 и модернизированной к Олимпиаде нынешнего года.

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